На заседании в среду, 22 апреля, Кабинет министров Украины, как и планировалось, до 11 мая продлил в стране карантин. Отметим, что никаких ослаблений до этой даты не планируется.

Так, срок действия ограничений, который должен был завершиться 24 апреля, продлен до понедельника, 11 мая. В правительстве полагают, что Украина пройдет пиковый период заболеваемости Covid-19.

"При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая", - сообщил премьер-министр Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, у правительства уже есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

"Стартовую точку этого плана мы называем "День К". Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 50%", - сообщил Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабмин рассчитывает, что "День К" наступит 12 мая. До этого срока правительство работает над несколькими задачами: постепенно увеличивает количество тестирований, улучшает обеспечение больниц и медиков, вводит систему Е-контроля за самоизоляцией как альтернативу обсервации и разрабатывает новые социальные стандарты. Это прежде всего ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция.

"Украина непременно вернется к привычному ритму жизни, но угроза, к сожалению, в ближайшее время не исчезнет. И мы вместе со всем миром должны научиться жить в новых условиях", - написал Шмыгаль.

Отметим, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже рассказывал, что в ближайшее время в стране будут смягчаться ограничительные меры. В первую очередь, речь о некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Напомним, что карантин в связи с угрозой распространения в стране коронавируса ввели в Украине еще 16 марта. Его срок должен был истекать 3 апреля. Однако уже в конце марта Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.

"Страна" ведет прямую трансляцию заседания Кабмина 22 апреля.