В центре Львова неизвестные в балаклавах напали на двоих местных жителей с применением огнестрельного оружия. Один из пострадавших, предварительно 49-летний валютчик, скончался от ранения на месте.

О ходе расследования преступления рассказали в пресс-службе Национальной полиции города.

Фото: Нацполиция Украины

Известно, что убийство произошло около 10:00 в подъезде дома на ул. Академика Павлова, 6. По данным правоохранителей, нападение совершили два человека, одетые в балаклавы. Вооруженным преступникам удалось застрелить мужчину, который, по словам очевидцев, являлся нелегальным валютчиком. На данный момент неизвестно, преследовали ли убийцы цель ограбить 49-летнего жителя Львова.

Фото: Нацполиция Украины

После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле, предположительно "Ford Mondeo" светло-серого или серебристого цвета. Полиция ввела по всей области план перехвата "Сирена". На всех выездах из Львова правоохранители проверяют все подозрительные автомобили.

Напомним, что недавно в подъезде дома в Житомире нашли тело бывшего военного 95-й бригады, участника боевых действий Олега Котенко. Мужчину, которому было 46 лет, застрелили.

Ранее мы писали, что в Киеве застрелили известного пластического хирурга. Инцидент произошел во входе в один из столичных дворов.