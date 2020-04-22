Сегодня Кабмин продлил карантин до 11 мая. И это было ожидаемо. А вот главной неожиданностью стало полное отсутствие любых послаблений режима.

Дело в том, что их уже в апреле обещал и президет Владимир Зеленский, и другие чиновники - в частности, министр здравоохранения Максим Степанов. Да и сам Шмыгаль их обещал вместе с продлением до 11 мая.

Речь шла о послаблениях для нахождения в парках, которые вводятся уже во многих странах Европы. И некоторых других. Однако до 11 мая страна будет жить в том же режиме, какой действует и сейчас.

Видимо, связано это с опасениями властей по поводу майских праздников, которые люди массово проводят на шашлыках, в парках и в гостях. А также собиратся на массовые акции.

При этом постепенное снятие карантина перенесено на время после 11 мая.

Произойдет ли это на самом деле разбиралась "Страна".

Что приняло правительство

Правительство утвердило ряд решений по помощи гражданам, о которых ранее "Страна" уже подробно писала.

Помощь, прямо скажем, мизерная.

Во-первых, будут выплачивать пособия безработным от 1000 гривен (большая часть может претендовать не более чем на 3000 гривен).

Во-вторых, будут выплачиваться деньги (через работодателей) по так называемой частичной безработице. То есть тем, кто отправлен в неоплачиваемый отпуск. Но сумма таких выплат не может быть больше, чем минимальная зарплата (то есть 4 700 гривен).

Средства и на то и на другое предполагается пустить из средств Фонда по борьбе с коронавирусом, порядок распределения которых также утвержден на заседании Кабмина.

Но, как уже писала "Страна", из этого фонда не предусмотрены выплаты на поддержку экономики.

То есть те отрасли и сферы бизнеса, которые страдают сейчас от карантина и мирового кризиса, остаются со своими проблемами один на один.

Как минимум до 11 мая. А возможно и дальше, если они не подпадут под "постепенный выход из карантина". Да и мировой кризис из-за пандемии вряд ли быстро закончится. И по поводу помощи бизнесу в преодолении его последствий правительство также ничего не говорит.

Также правительство приняло решение о выплате пособия в 1000 гривен пенсионерам. А также о госрегулировании цен на продукты питания и медицинские товары (то есть, примерно через месяц после того, как на них начали резко расти цены).

Когда отменят карантин

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, карантин, который ранее приняли до 24 апреля, решили продлить до 11 мая, поскольку по расчетам Академии наук Украины пик заболеваемости Covid-19 ожидается на 3-8 мая.

По словам главы Кабмина, у правительства есть план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов и точки старта. "Мы ее условно можем назвать День К, то есть день конца карантина" - сообщил Денис Шмыгаль.

"День К" наступит при улучшении эпидемиологической ситуации и соблюдении двух условий.

1. На протяжении как минимум 10 дней количество выявленных случаев будет увеличиваться максимум в пределах 5%. Что это значит на практике?

Сейчас ежедневный прирост идет примерно 400-500 новых случаев. При этой динамике к началу мая Украина подойдет с общим количеством в 9500-9700 заболевших.

После этого до предполагаемого конца карантина останется как раз 10 дней. Значит за этот срок, заболевших не должно быть больше, чем 10 000 - 10 200 человек.

И если к тому времени число новых зараженных ежедневно будет примерно такое же (400-500), то при более 10 000 зараженных это составит менее 5%.

2. Больницы для пациентов с Covid-19 должны быть заполнены меньше, чем на 50%. Сейчас они заполнены на 10%. То есть это условие уже сейчас выполнено. Но ситуация может, конечно, и измениться. Хотя из-за того, что в разных регионах масштабы эпидемии сильно отличаются, в среднем по стране в любом случае, скорее всего, будет меньше 50%

В общем, Кабмин выстраивает предпосылки к снятию карантина так, чтобы они были выполнимыми. То есть есть шанс, что действительно с 11-12 мая карантин начнут ослаблять.

Вопрос только - как.

Как будем выходить из карантина

Если "День К" наступит, то ограничения будут снимать постепенно.

Как заявил Шмыгаль, после 11 мая, если ситуация будет контролируемой, можно будет говорить об открытии парков и скверов, магазинов непродовольственных товаров, часть объектов бытовых услуг.

По его словам, такие меры помогут вернуть часть украинцев на работу, "улучшат их эмоциональное состояние и дадут старт разогреву экономики".

Однако не прозвучало ни слова о том, что будут перезапускать транспорт. Хотя об этом на прошлой неделе говорил Зеленский. "Частично может быть смягчение в мае в отношении транспорта", - обещал он.

Также на заседании озвучили задачи, которые поставили до 12 мая. Среди них: