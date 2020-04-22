В Украине скверы и парки, а также объекты, предоставляющие бытовые услуги населению, планируют открыть через три недели. До этого правительство предпримет пять шагов для выхода страны из карантина, который продлили до 11 мая.

Об этом в ходе заседания правительства 22 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, у правительства уже есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

"Стартовую точку этого плана мы называем "День К". Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5% (прирост заболеваемости за сутки - Ред.). Во-вторых, больницы заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 50%", - написал Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По его словам, планируется, что "День К" наступит 12 мая. До этого Шмыгаль анонсировал пять шагов, которые планируется предпринять в рамках выхода из карантина:

Увеличить количество тестов на коронавирус. За две последних недели показатель вырос от 700 до 4 700 тестов в день. Улучшить обеспечение больниц и врачей всем необходимым. Внедрить электронный контроль самоизоляции вместо обсервации. Для ряда граждан будет внедрена система повышенного контроля при помощи приложения "Действие" вместо обязательной обсервации Разработать новых социальных стандартов. Это прежде всего ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция. Предварительно на 11 мая запланировано открытие парков, скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых условий, возможно, других объектов, которые будут анонсированы в начале мая. Это поможет запустить экономику и улучшить психологическое состояние украинцев.

Напомним, ранее премьер-министр Шмыгаль сообщал, что карантин в Украине может в том или ином виде продлиться два года, будет три вида ограничений.