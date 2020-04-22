Шмыгаль сообщил, что Украина будет выходить из карантина в пять этапов
В Украине скверы и парки, а также объекты, предоставляющие бытовые услуги населению, планируют открыть через три недели. До этого правительство предпримет пять шагов для выхода страны из карантина, который продлили до 11 мая.
Об этом в ходе заседания правительства 22 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, у правительства уже есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
"Стартовую точку этого плана мы называем "День К". Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5% (прирост заболеваемости за сутки - Ред.). Во-вторых, больницы заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 50%", - написал Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
По его словам, планируется, что "День К" наступит 12 мая. До этого Шмыгаль анонсировал пять шагов, которые планируется предпринять в рамках выхода из карантина:
- Увеличить количество тестов на коронавирус. За две последних недели показатель вырос от 700 до 4 700 тестов в день.
- Улучшить обеспечение больниц и врачей всем необходимым.
- Внедрить электронный контроль самоизоляции вместо обсервации. Для ряда граждан будет внедрена система повышенного контроля при помощи приложения "Действие" вместо обязательной обсервации
- Разработать новых социальных стандартов. Это прежде всего ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция.
- Предварительно на 11 мая запланировано открытие парков, скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых условий, возможно, других объектов, которые будут анонсированы в начале мая. Это поможет запустить экономику и улучшить психологическое состояние украинцев.
Напомним, ранее премьер-министр Шмыгаль сообщал, что карантин в Украине может в том или ином виде продлиться два года, будет три вида ограничений.