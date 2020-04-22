Сегодня, 22 апреля, в Одессе закрылся последний работавший рынок - легендарный "Привоз". Его закрытию предшествовала долгая кулуарная борьба между мэрией с одной стороны и одесской облгосадминистрацией и полицией - с другой.

"Страна" выяснила, почему так долго городские власти не закрывали самый знаменитый рынок страны.

"Привоз" как последний из могикан

Закрыть одесский центральный рынок "Привоз" одесская полиция и губернатор пытались с начала апреля, но он как ни в чем ни бывало, продолжал работать - об этом подробно писала "Страна".

На самом деле "Привоз" лишь отчасти остался продуктовым рынком - почти половина магазинов и лавочек на рынке торговали промтоварами и ширпотребом. Даже тогда, когда сдался мощнейший промтоварный рынок "7 километр", закрывшись на карантин, "Привоз" все равно функционировал.

Более того, исчезновение конкурентов в лице других рынков и "7 километра" поставило "Привоз" в привилегированное положение - горожане, за неимением альтернативы, потянулись на рынок.

Также туда начали потихоньку переезжать и обустраивать склады поблизости оптовики с "7-го километра".

То есть "Привоз" с началом карантина стал настоящей "золотой жилой". К слову, это же подтверждали и торговцы, которым невзирая на карантин и эпидемию, администрация начала повышать арендную плату.

17 апреля глава одесской полиции Олег Бэх направил в мэрию очередное письмо с требованием закрыть рынок. Таких писем, как пояснил Олег Бэх "Стране", было направлено целых четыре, но все они были, мягко говоря, проигнорированы.

В ситуацию уже напрямую вмешалась даже областная администрация и главный санитарный врач Украины, но все их усилия были лишь "рекомендательного" характера, а собственно, решение о закрытии рынка могла принять лишь городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности во главе с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

И рынок закрыт был лишь сегодня. После того, как Офис президента сделал жесткое заявление по поводу ситуации с рынками в Одессе и в Харькове, пригрозив привлечь мэров к ответственности.

Кто владеет "Привозом"?

В Одессе 22 апреля закрыли "Привоз", фото: Cтрана

Причина столь стойкого сопротивления закрытию рынка лежит в том, что весь "Привоз" фактически контролирует влиятельный одесский бизнесмен Владимир Галантерник.

Некогда он был одним из ближайших соратников и бизнес-партнеров мэра Одессы Геннадия Труханова.

Но в прошлом году между ними пробежала "черная кошка" и отношения сильно испортились. Вплоть до того, что Галантерника называли главным спонсором потенциального кандидата в мэры от "Слуги народа" в Одессе нардепа Леонова.

Однако, отношения были разорваны не до конца. Прочные связи и взаимозависимость осталась. Причем в последнее время, как говорят в окружении мэра, связи эти даже несколько восстановились. В том числе и потому, что кандидатура Леонова на Банковой была забракована и у Галантерника нет понимания сможет ли он контролировать процесс отбора кандидатов от "Слуги народа" на мэра Одессы.

Поэтому полностью игнорировать интересы Галантерника Труханов не мог. А потому и рынок "Привоз" не закрывался.

Но после несколько предупреждений с Банковой Труханов оказался меж двух огней: подрубить бизнес Галантерника или же пойти на конфронтацию с президентом. На последнее мэр не решился и рынок сегодня, как видим, закрыт.

Впрочем, на воротах "Привоза" сейчас висит объявление - "Санитарный день". По информации "Страны", представители администрации, то есть, Галантерника, пытаются "решить вопрос" по работе рынка в Киеве - уже непосредственно на Банковой. Удастся ли им это - сможет увидеть каждый одессит, наблюдая за тем, как быстро на "Привозе" закончатся "санитарные дни"