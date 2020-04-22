В Великобритании от осложнений после заражения коронавирусом умер гражданин Украины.

Об этом в среду, 22 апреля, рассказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает "Интерфакс-Украина".

"17.04.2020 посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19. Гражданин Украины умер 14.04.2020 в больнице Лондона. Сейчас родными умершего принимается решение о кремации тела", - сказал дипломат.

По словам Погорельцева, украинское посольство в Великобритании помогает семье умершего решить вопрос репатриации урны с его прахом в Украину.

Напомним, что по данным 19 апреля, от коронавирусной инфекции за границей лечатся 152 украинца.

Ранее мы писали, что в Великобритании недавно был зафиксирован самый низкий показатель смертности от Covid-19 за последние две недели.