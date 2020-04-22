Верховная Рада Украины может провести сразу два внеочередных заседания. Ожидается, что депутаты соберутся в пятницу, 24 апреля. К работе народные избранники должны приступить в 13:00.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Да, в пятницу в 13:00 - внеочередное заседание. И могут состояться два внеочередных заседания", - сказала Кравчук.

Кравчук заявила, что одно заседание будет созвано председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, а второе - по инициативе народных депутатов.

Она объяснила, что для созыва нужны подписи треть депутатов - 150 человек. Депутаты от "Слуги народа" поставили подписи для созыва внеочередного заседания Рад. Речь будет идти о создании Временной следственной комиссии по расследованию заявлений бывшего министра финансов Уманского о так называемых махинациях с НДС.

Отмечается, что на первом внеочередном заседании, которое инициирует президент, будут рассмотрены проекты постановлений об отмене решения о принятии изменений в регламент Рады и об отмене результатов голосования при принятии во втором чтении законопроекта об изменениях в закон о местном самоуправлении".

"Сегодня должна быть известна полная повестка дня. Мы ожидаем, что там будут еще законопроекты, которые требуют позитивного голосования, потому что надо максимально использовать заседание Верховной Рады", - добавила нардеп.

Ранее "Страна" писала, что стало известно, за что Рада будет голосовать в пятницу.

Также мы рассказывали, что в Раде зарегистрировали законопроект, который может помочь сохранить санаторные школы.