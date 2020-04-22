Команда президента Украины Владимира Зеленского обсуждает вариант назначения бывшего президента Грузии и одесского губернатора Михила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ.

Об этом со ссылкой на источники во фракции "Слуги народа" пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Уточняется, что сейчас проводят сигнальное голосование по депутатским группам.

"Если Михаила Саакашвили назначат вице-премьером по реформам, то можно будет делать ставки - через сколько Михо громко хлопнет дверью и начнет на каждом углу заявлять, что Зеленский (а также Шмыгаль и Ермак) - главный враг реформ, барыга и коррупционер? А потом глядишь - и новый Михо-Майдан будет, и новая депортация", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили спрогнозировал, что Украина может распасться на пять государств, если в Киеве не будет корректировки политической системы, потому как местные олигархи в разных частях страны "обросли деньгами и частными армиями".