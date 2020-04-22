Из-за карантина и самоизоляции украинцы стали чаще испытывать депрессию, однако уровень паники среди населения остается умеренным. При этом некоторых граждан от подавленности спасает работа.

Об этом гласят результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 10 по 12 апреля.

Социологи выяснили, что по сравнению с предыдущими двумя волнами опроса (с 27 по 28 марта и с 3 по 4 апреля), среди жителей Украины заметен незначительный рост депрессии и падение тревожности. Тем не менее, паника, расстройства сна и усталость встречаются так же часто как и прежде.

Инфографика: Социологическая группа "Рейтинг"

"Повышение уровня депрессии вероятно связано с физическими ограничениями (малоподвижность, меньшая активность) и отсутствием достаточного количества внешних раздражителей: новых впечатлений, событий, интенсивности взаимодействия с другими. Жизнь на карантине - это часто "день сурка", - монотонная однообразие, которая приводит к снижению настроения, вялости", - считают исследователи.

Также в "Рейтинге" связывают депрессию с повышенной усталостью и расстройствами сна. В то же время социологи утверждают, что ситуативная тревожность, которую испытывали украинцы из-за необычных для них условий жизни в карантине, начинает спадать.

Инфографика: Социологическая группа "Рейтинг"

"Уровень паники в целом с начала карантина оставался на очень умеренных уровнях, а сейчас ее рост кажется уже маловероятным, поскольку это состояние возникает в ответ на реальную или мнимую серьезную угрозу, связанную с сильными негативными переживаниями из-за необычной ситуации. К тому же паника у психологически здорового человека - это кратковременное состояние - от нескольких минут до нескольких дней, которые уже прошли от начала карантина", - добавили эксперты.

Результаты опроса также наглядно показали заметный рост расстройств сна у людей от 30 до 49 лет и усталости у граждан от 50 до 59 лет. Несмотря на это, среди последних фиксируется снижение уровня тревоги. Такая же тенденция и среди старших возрастных групп.

Судя по ответам респондентов, более эмоционально к новому укладу жизни относятся женщины. Однако в динамике за это время у них заметно снижение уровня тревоги - они лучше адаптировались и привыкли к изменениям. У мужчин фиксируется рост показателей депрессии и расстройства сна, которые прочно связаны между собой.

В то же время, люди, которые работают во время карантина реже испытывают проблемы со сном и депрессию по сравнению с безработными.

"Работа помогает разнообразить жизнь на карантине, частично сохранить активность, общение и взаимодействие, отвлечься от негативных мыслей и иметь более привычный распорядок дня. Несмотря на это во всех категориях практически одинаковые индексы усталости. Также среди тех, кто работает в удаленном режиме уровень тревоги и паники выше, чем у тех, кто ходит на работу, поскольку работать удаленно - это необычная ситуация, которая требовала адаптации, до сих пор многие процессы еще не отлажены, есть часть задач, которые в общем невозможно сделать удаленно, или качество выполнения которых снижено. Те, кто имеют возможность ходить на работу, сохранили большую часть своей обычной жизни и рабочего взаимодействия, чем те, кто работает удаленно", - говорится в сообщении.

Выборочная совокупность III волны (10-12.04.) - 1627 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет-опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Напомним, что по данным премьера Дениса Шмыгаля, карантин в Украине может продлиться два года.

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