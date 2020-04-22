Украинцы, эвакуированные на родину 30 марта с острова Бали и сбежавшие из обсервации не нарушили правила карантина. Такое решение принял Оболонский райсуд Киева, не увидев состава преступления в действиях украинских туристов. Об этом сообщается в соцсети на странице юридической компании "Миллер".

30 марта 2020 пассажиры авиарейса, который эвакуировал их с Бали, отказались от прохождения 14-дневной обсервации в связи с объявленным в Украине коронавирусным карантином. После этого на них были составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст 44-3 КУоАП (Нарушение правил карантина).

"... напомним, что причина отсутствия состава правонарушения в действиях туристов простая - постановление КМУ №241 от 29.03.2020, которым утверждена обязательная обсервация, не набрало силу на момент составления протоколов, и вступило в силу на следующий день после их составления", - объясняют юристы.

Уточняется, что Оболонский райсуд Киева на прошлой неделе рассмотрел уже четыре дела об административных правонарушениях со стороны пассажиры авиарейса из Бали.

"Суд закрыл административные производства в отношении туристов в связи с тем, что в их действиях отсутствуют событие и состав административного правонарушения предусмотренного ст. 44-3 КУоАП", - говорится в сообщении.

Также юристы уточнили, что обратившиеся к ним за защитой люди добросовестно провели 14 дней на самоизоляции дома. Сейчас ни у одного из них не выявлено признаков коронавирусной болезни.

"Впереди еще ряд судебных заседаний по поводу нарушения правил карантина пассажирами рейса из Бали, однако, положительная судебная практика по этому вопросу уже начала формироваться", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 30 марта в "Борисполе" приземлился эвакуационный рейс "Доха - Киев", на котором с пересадками прилетели украинцы, отдыхавшие на Бали и в других странах. Лишь по пути они узнали об обязательной обсервации в отеле, а не дома, многие из них были возмущены происходящим и даже отказывались покидать салон самолета.

В свою очередь правоохранители составили более 50 протоколов по фактам нарушения условий обсервации украинцами, которые вернулись с Бали и сбежали из отеля "Казацкий" в Киеве.