На заседании в среду, 22 апреля, Кабинет министров Украины, как и планировалось, продлит срок действия в стране карантина, введенного в связи с распространением коронавируса.

Так, карантин, который должен был завершиться уже на этой неделе, 24 апреля, теперь продлят до понедельника, 11 мая. Предполагается, что к этому сроку Украина пройдет пиковый период заболеваемости Covid-19.

Предусмотрено, что в последующие три недели некоторые из ограничений все же будут смягчаться. Так, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже рассказывал, что в первую очередь речь о некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Напомним, что карантин в связи с угрозой распространения в стране коронавируса ввели в Украине еще 16 марта. Его срок должен был истекать 3 апреля. Однако уже в конце марта Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, карантин в Украине может в том или ином формате продлиться два года, но будет три вида ограничений.