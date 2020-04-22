Пока НСЖУ требует от властей обеспечить поддержку СМИ Украины в это непростое время, в России масс-медиа уже получили серьезные преференции от государства.

Об этом передают российские "Ведомости".

Правительство России внесло 79 организаций связи, технологических и медиакомпаний в список системообразующих предприятий.

Итак, вот какие компании и СМИ получат господдержку:

Медиахолдинги "Первый канал", ВГТРК, "Газпром-медиа", "Национальная медиа группа", ЮТВ, "Россия сегодня"

интернет-холдинги Яндекс, Mail.ru Group и Rambler Group.



Радиохолдинги "Европейская медиа группа", "Русская медиагруппа", Krutoy Media.

Информационные агентства ТАСС и РБК, газеты "КП", "МК", "Аргументы и факты", "Российская газета", "Коммерсантъ".

Операторы наружной рекламы Russ Outdoor, Gallery, книжные издательства Просвещение, Эксмо

типографии "Первая образцовая типография", Парето-принт.

Книжные магазины "Читай-город" и "Буквоед", аналитическая компания Mediascope.

Системообразующие предприятия будут получать помощь из бюджета в приоритетном порядке. В конце марта правительство России утвердило первый перечень системообразующих предприятий, в него вошли 646 компаний. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин предложил профильным министерствам готовить предложения по расширению списка. Первый отраслевой список Минсвязи правительство утвердило 17 апреля, теперь он расширен.

Ранее "Страна" сообщала, что вирусолог рассказал, когда можно ожидать спада заболеваемости коронавирусом в России.