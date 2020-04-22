В Киеве в течение прошедших суток коронавирус обнаружили у 13 монахов: одного из Киево-Печерской Лавры и 12 из Свято-Покровского Голосеевского монастыря. Его закрывают на карантин.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Среди тех, у кого за прошлые сутки подтвердили заболевание 1 монах Киево-Печерской Лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас проводится дезинфекция всех помещений, мы закрываем его на карантин", - сообщил Кличко.

Стоит отметить, что Свято-Покровский Голосеевский монастырь объявил о закрытии на профилактику сам и еще 17 апреля.

"Дабы избежать даже малейшего риска, для братии и прихожан. Было принято решение на упреждение, полностью закрыть нашу обитель от посещений.Все богослужения будут проводится в закрытом режиме, без допуска прихожан и паломников", - сказано в сообщении на сайте монастыря.

Напомним, ранее в Киеве на карантин закрыли Ионинский монастырь. Там выявили коронавирус у монахов.

Также мы писали, что Киево-Печерскую Лавру тоже уже закрыли на карантин из-за коронавируса.