В Киеве жители нескольких многоэтажек хором спели популярную песню украинской артистки Тины Кароль "Україна - це ти", которую называют народным гимном. Киевляне вышли на балконы и распахнули окна, чтобы поучаствовать в спонтанном флешмобе и поддержать друг друга во время коронавирусного карантина и вынужденной изоляции.

Массовое исполнение песни попало на видео и опубликовано на странице Тины Кароль в Facebook.

Напомним, что сама Тина Кароль еще в конце февраля, до объявления карантина в Украине, в соцсети обратилась к своим фанам с призывом быть осторожными в эпидемию коронавируса и беречь свое здоровье. Тогда же певица опубликовала в соцсети фото, на котором она была запечатлена в черной защитной маске.

Также мы сообщали, что в Киеве за сутки коронавирус выявили у 97 человек, среди них - 13 монахов и 10 медиков.