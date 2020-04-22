Украинцы могут получать на дорожных работах по 6-8 тысяч гривен в месяц в условиях карантина. Чтобы выжить украинской семье из четырех человек, доход должен составлять 16 тысяч гривен.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

Так, по словам главы правительства, чтобы прожить кризисное время карантина в стране, украинцы могут устроиться на "простую работу".

"Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Во-первых, мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. Идея такая", - заявил Шмыгаль.

Он также добавил, что если оба члена семьи зарабатывают по 8 тысяч гривен, то за 16 тысяч в месяц такая семья из двух взрослых и двух детей сможет выжить.

"Для того, чтобы питаться, достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить", - считает Шмыгаль.

Напомним, по словам Шмыгаля, в Украине во время карантина, введенного для борьбы с коронавирусом, без работы остались около 2 миллионов граждан. При этом официально нетрудоустроенными считаются 400 000 украинцев.

Также мы писали, что, по данным премьера, карантин в Украине может продлиться два года.