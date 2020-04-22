Стало известно, что депутаты будут рассматривать на внеочередном заседании Верховной Рады, которое может состояться уже в пятницу, 24 апреля. Первые в списке - вопросы отмены недаво принятых законов об изменении в регламент Рады, который не позволяет депутатам "злоупотреблять" правками. А также вопрос об отмене нового закона о местном самоуправлении.

Документ оказался в распоряжении "Страны".

Первым в списке на рассмотрение - проект постановления об отмене решения Верховной Рады касательно изменения в регламент работы парламента, который был принят после того, как депутаты внесли несколько тысяч правок в "антиколомойский" закон, чтобы оттянуть его принятие.

На втором месте стоит проект постановления об отмене решения Верховной Рады касательно нового закона о местном самоуправлении.

Кроме того, в первом чтении будет рассматриваться новый закон касательно размера денежного залога и внесение изменений в закон о безопасности касательно использования ядерной энергии.

Депутаты будут рассматривать изменения в закон относительно административных правонарушений и штрафов. Будут рассматривать изменения в закон про Национальное антикоррупционное бюро Украины, которые касаются правил увольнения директора бюро Артема Сытника за коррупционные правонарушения.

Будет рассматриваться проект закона про Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, проект закона про внутренний водный транспорт, про урегулирование кризиса неплатежей на рынке электроэнергии, а также внесение изменений, которые касаются ответственности за формирование цен при строительстве автомобильных дорог общего назначения.

Рассмотрение правок в "антиколомойский" закон о национализации банков в апреле не планируется.

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала, что Комитет Рады отправил на доработку законопроект, запрещающий въезд в Украину из стран с опасными инфекциями.

Также мы рассказывали, что в Раде зарегистрировали законопроект, который может помочь сохранить санаторные школы.