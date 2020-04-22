Украинские врачи рискуют остаться без зарплат. С одной стороны, государство пообещало медикам, оказавшимся на передовой борьбы с коронавирусом, доплаты в размере 300% от окладов. Есть также муниципальные надбавки (в Киеве и Львове — до 10 тысяч гривен в месяц, в Одессе — 200% от оклада). Мэр Киева Виталий Кличко на днях отчитался, что с учетом городских доплат, врачи получили зарплаты по 30-50 тысяч гривен.

С другой стороны — во многих больницах не могут выплатить даже голые ставки — без премий и надбавок. Главврач Днепропетровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко объявила голодовку из-за того, что не может обеспечить сотрудникам выплату зарплат.

"Чтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 миллиард 330 миллионов государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 миллионов, то есть в 4,5 раза меньше", — написала Шевченко на своей странице в Facebook.

С такой проблемой столкнулись большинство медучреждений страны. Это является следствием начала с 1 апреля второго этапа медреформы Супрун. Что уже признали в Минздраве.

Причем о том, что проблемы, в случае внедрения второго этапа реформы, будут эксперты предупреждали еще до 1 апреля и "Страна" об этом подробно писала.

"Недофинансирование по каждому региону — примерно на миллиард гривен. При этом есть несколько десятков медучреждений, которые "назначили" образцово-показательными, чтобы показатель красивую картинку успеха медреформы. Там финансирование вдвое больше прошлогоднего", — рассказал "Стране" заместитель председателя правления Украинского медицинского общества Константин Надутый.

"Страна" разбиралась, почему в разгар эпидемии коронасируса врачам перестали платить зарплаты.

Зарплатный минус

В апреле украинские врачи ждали обещанных надбавок в 300% от окладов. Но большинство получило аванс даже меньше обычного — по 1-1,9 тысяч гривен.

"Это примерно на 20% меньше, чем в предыдущие месяцы. Начали разбираться, оказалось, что сняли премии. Надбавки в 300%, сказали, выплатят позже. А за что жить сейчас — непонятно", — рассказал "Стране" врач районной больницы из Черниговской области.

"Аванс врача-анестезиолога высшей категории, стаж 17 лет, опорная детская больница по covid-19", — написал в соцсетях врач Арсен Ильин, выставив фото баланса счета с банковской карты — 1956 гривен.

Проблемы есть даже в более-менее благополучном Киеве, где многие программы финансирует город. "Накануне Пасхи многие медики получили "голый" оклад, сняли все надбавки и премии. Как платить дальше в медучреждениях вообще не знают", - говорит глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

То есть, меньше, чем в марте, будет и вторая часть зарплат. А некоторым медикам деньги могут и вовсе не выплатить в срок.

Доктора винят в своих бедах медреформу.

С 1 апреля принцип финансирования медучреждений изменен — им оставили 60% годовой субвенции и будут платить за каждый пролеченный случай. Но за первый месяц (то есть, за апрель) дали часть глобальной ставки, так как пока непонятно, сколько именно будет пролеченных случаев за этот месяц.

"Глобальную ставку считали по показателям 2018 года. Но тогда минималка была другой, не говоря уже о затратах на питание пациентов, содержание медучреждения и пр. В итоге большинство клиник получило только 30-50% от реальной потребности", — говорит Константин Надутый.

Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко говорит, что медреформа кардинально изменила и принцип распределения сродств.

"Раньше медицинская субвенция тратилась на зарплаты, коммуналку и закупку лекарств первой необходимости. Это были защищенные статьи, которые финансировались даже в случае бюджетного дефицита. Причем деньги практически нельзя было "освоить" (за исключением разве что части на закупку лекарств, но это всего 10% от субвенции) или пустить не по назначению. Но пакет законов по медреформе (о медгарантиях, автономизации медучреждений и др.) поменял целевое назначение средств.

Финансирование от НСЗУ предназначено для обеспечения деятельности медучреждения, включая лечение пациентов, питание, закупку лекарств, коммуналку, зарплаты. При этом последние уже не в приоритете. Главврач не может выплатить зарплаты персоналу, отменив питание больным или их лечение", — пояснил Кравченко.

То есть, перед главврачами сейчас стоит непростая задача — разделить урезанное финансирование таким образом, чтобы хватило и на лечение пациентов, и на зарплаты. "Это как с коротким одеялом, когда натягиваешь на голову, ноги мерзнут, и наоборот. Нет другого решения, кроме как сокращать персонал, подгоняя штат под зарплатный фонд. Некоторым больницам придется выставить за дверь половину медперсонала и больше", — говорит Константин Надутый.

Причем, в следующем месяце, когда платить будут уже за реально пролеченные случаи, ситуация не улучшится.

Во-первых, многие больницы перед угрозой эпидемии коронавируса свели к минимуму плановые операции и прием пациентов. То есть, те самые пролеченные случаи, за которые платит НСЗУ.

Во-вторых, большинство тарифов за пролеченные случаи не покрывают реальных затрат. Разрыв — от 20% до 70%. То есть, все рано неизбежен дефицит средств.

"Тарифы экономически необоснованные. Скажем, амбулаторные прием и консультацию узкого специалиста оценили всего в 49 гривен. По стационару тарифы занижены в 2-8 раз. В больницах попросту не знают, как за такие деньги можно обеспечить лечение и питание больных. Ведь выделенных бюджетов даже за зарплаты не хватает", - пояснил Сергей Кубанский.

"Уже к июню это чревато дефолтом всей медицинской системы. Будут не просто увольнения, а и закрытия медучреждений", — говорит Кравченко.

"Потемкинские больницы" и тысяча клиник без денег

Стоит отметить, что катастрофа с финансированием пока наблюдается не во всех медучреждениях.

"В Киеве все более-менее благополучно. Во-первых, есть финансирование из местного бюджета. Во-вторых, в столице находится много медучреждений государственной формы собственности (специализированные институты и медцентры), а они пока финансируются по старому", — отмечает Кравченко.

По словам Константина Надутого, некоторые региональные больницы не только не потеряли в деньгах, но и, наоборот, получили больше. Скажем, несколько медучреждений в Полтавской области получили вдвое больше средств, чем в прошлом году. Всего по Украине таких "счастливчиков" — несколько десятков.

Увеличенное финансирование дали "образцово-показательным" клиникам.

"Тем, кто больше всего был готов к реформе, где закупили оборудование. Скажем, в той же Полтавской области, был пилотные проект по оплате пролеченных случаев, поэтому клиники успели подтянуться", — отмечает эксперт.

"Как и в случае с реформой первички, сформирован некий пул клиник, у которых все хорошо, и которые можно использовать для картинки, демонстрирующие успех реформы", — добавил Надутый. Кравченко говорит, что нередко деньги распределяются в ручном режиме.

А тем, кому не повезло, придется увольнять персонал и выживать кто как может.

По данным, которые озвучил министр здравоохранения Максим Степанов на недавнем онлайн-брифинге, проблемы с финансирование есть у 984 больниц из 1600, подписавших договоры с НСЗУ, то есть, у большей половины.

К примеру, в Запорожской области из 150 бригад экстренной помощи уже сократили 40. Дефицит средств по скорой помощи в регионе — 67 млн гривен.

Во многих больницах на тотальные сокращения пока не идут, но переводят людей на половину или даже 0,25% ставки. При этом нагрузки остаются высокими, так как пациентов меньше не стало.

"В Киеве, к примеру, занято меньше 80% медицинских вакансий, то есть, - колоссальный дефицит медработников. Если их сокращать, то кто же тогда будет лечить", - удивляется Кубанский.

Не хватает 20 миллиардов

Впрочем, проблемы не только в издержках реформы.

"Вместо обещанных 5% ВВП медицине в этом году реально дали только 1,6% ВВП. Дефицит финансирования — минимум, 20 млрд. Это, чтобы хотя бы выплатить зарплаты по уровню прошлого года. По каждому региону — дефицит миллиард гривен, а то и полтора", — говорит Надутый.

То есть, катастрофы можно избежать, если эту "дыру" закроют местные бюджеты. Но такая возможность есть далеко не во всех городах, тем более, что как раз на местные бюджеты пришлась основная нагрузка по борьбе с коронавирусом, а многие доходные статьи им порезали.

"Мы давно предупреждали, что денег по программе медгарантий не хватит даже на зарплаты. 5% ВВП, которые должны выделять на медицину, это порядка 223 млрд гривен. НСЗУ профинансировали всего на 72 млрд. При этом только на зарплаты медикам, без учета затрат на лекарства, средства медназначения и пр., нужно 84 млрд гривен", — говорит глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

"Сокращение медиков является главным риском имплементации второго этапа медреформы",- сказал Максим Степанов.

Минздрав намерен провести аудит финансов, чтобы исправить ошибки в распределении средств.

Также Степанов заявил, что изучает ситуацию и ждет "фит-бэк" из регионов. При этом он сказал, что сокращение медиков считает неправильным.

Но как быстро может среагировать министерство - пока неясно.

"В медицинской среде зреют протестные настроения. Людям попросту не за что жить и они уже доведены до крайней точки. Многие врачи ищут возможность уехать в будущем за границу, некоторые пытаются устроиться в частные клиники", — говорит Константин Надутый.

"Если бы не карантин и не запрет собираться больше чем по двое, был бы уже медицинский Майдан", - добавил Сергей Кубанский.

По его мнению, нужно срочно пересматривать медицинский бюджет и принципы распределения денег. "За пролеченные случаи можно финансировать больницы скорой помощи. Во фтизиатрии, психиатрии, при плановом лечении должны финансировать койко-дни или выделять глобальный бюджет. Но он должен быть достаточным, то есть, большим, чем сейчас, минимум, на 20 млрд", — подытожил эксперт. По большому счету нужно не только срочно искать дополнительные деньги на медицину, но и ставить на стоп медреформу. Но пойдут ли на это власти - пока неясно.