По состоянию на утро среды, 22 апреля, уже 989 киевлян заразились коронавирусом. За минувшие сутки в столице выявили 97 новых случаев Covid-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Из заболевших в течение прошедших 24 часов - 10 медиков. Также заразились 34 женщины от 22 до 83 лет, 7 девочек возрастом до 17 лет. 52 мужчины от 18 до 85 лет, четверо мальчиков до 17 лет. В больницы положили 21 пациента, остальные лечатся дома на самоизоляции. Кроме того, по данным мэра столицы, за прошлые сутки выздоровели 6 человек.

Среди людей, у которых в течение прошлых суток выявили коронавирус, - один монах Киево-Печерской Лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского монастыря, его, по словам Кличко, закрывают на карантин.

Из 989 выявленных в Киеве случаев коронавируса 19 оказались летальными, 39 пациентов выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 592 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 22 апреля.