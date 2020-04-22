Телеканал "112. Украина" выступил со специальным заявлением, в котором разъяснил свою позицию и выразил недоумение по поводу того, что трансляция мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы" в рамках пасхального телемарафона "Великдень. Ми люди!" вызвала кое у кого неодназначную реакцию и волну критики.

Заявление размещено на официальном сайте канала.

"Необыкновенное путешествие Серафимы" хорошо известно украинскому зрителю, и наш пасхальный эфир - далеко не первый показ этого мультфильма в Украине. В частности, "Необыкновенное путешествие Серафимы" получило Гран-при XIII Международного фестиваля православного кино "Покров", который состоялся в октябре 2015 года в Киеве.

"Необыкновенное путешествие Серафимы" - история девочки из детдома, дочери священника, которого репрессировали в 1937 году и чей храм разрушили большевики. Несмотря на лишения и давление со стороны воспитателей, она не отказалась от веры в Бога.

По мнению редакции телеканала, "Необыкновенное путешествие Серафимы" - один из немногих по-настоящему семейных мультфильмов на религиозную тему, который одинаково интересно смотреть как взрослым, так и детям.

Телеканал "112 Украина" транслировал мультфильм на безоплатной основе в рамках праздничного телемарафона собственного производства, права на показ были переданы Благотворительным фондом Серафима Саровского", - заявили в пресс службе канала и предложили критикам пересмотреть мультфильм еще раз.

Отметим, что Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания ранее сообщила, что зафиксировала случай трансляции телеканалом "112 Украина" мультфильма российского производства "Необыкновенное путешествие Серафимы".

Об этом сказала первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимюк.

Этот случай Нацрада рассмотрит во время заседания, которое запланировано на 23 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция зафиксировала 19 нарушений карантина во время Пасхальных служб. В храмы пришли 130 000 украинцев.

Так же мы рассказывали, что в РПЦ заявили, что инопланетяне и бесы это одно и то же.