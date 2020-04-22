При выходе из карантина, общественный транспорт в Украине будет запускаться в несколько этапов. Вопрос возобновления авиасообщения и ЖД-перевозок будет рассматриваться в последнюю очередь.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, когда правительство планирует возобновить пассажирские перевозки, Шмыгаль рассказал о поэтапном формате запуска общественного транспорта в стране.

"То есть сначала – облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугородному, потом – к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок", - сказал премьер.

При этом, по словам Шмыгаля, рассчитывать на открытие метро в украинских городах до 11 мая точно не стоит.

"Метро – это 2 миллиона пассажиров ежедневно. Мы понимаем, что из-за одного больного человека при этих условиях через неделю уже будут тысячи больных. И это только через метро. Поэтому, чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая", - заявил глава правительства.

Напомним, что недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий посоветовал украинцам не планировать отпуск на первую половину лета из-за возможного продления ограничений на пассажирские перевозки.

Как мы писали ранее, по словам вирусолога, ограничительные меры украинских властей во время пандемии коронавируса - это правильный шаг, но метро можно было и не закрывать.