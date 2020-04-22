Во вторник, 22 апреля, мэр Киева Виталий Кличко навестил подозреваемую в убийстве экс-нардепа Татьяну Черновол, которую суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Об этом сама Черновол сообщила в Facebook.

"Вчера поддержать "арестантку" пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева", - написала Черновол.

Также она опубликовала фото в футболке с изображением Кличко и хештегом "хватит шастать" и совместный снимок с мэром столицы.

Напомним, что Татьяну Черновол подозревают в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" Владимира Захарова, которое произошло 18 февраля 2014 года. Мужчина погиб в результате поджога офиса политсилы, который устроили участники Майдана под руководством Черновол.