Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), который заявил, что СМИ на карантине резко теряют доходы и накапливают долги, считает, что украинским медиа нужна поддержка от государства. Особенно в материальной поддержке нуждаются онлайн- и печатные издания.

Об этом говорится в заявлении НСЖУ, опубликованном на официальном сайте.

"Программу антикризисной поддержки украинских независимых медиа, которые страдают из-за кризиса, вызванного эпидемией и карантинными ограничениями, предложил руководству страны Национальный союз журналистов Украины. В сотрудничестве с почти 100 редакциями проработана программа антикризисной поддержки онлайн- и печатных СМИ, которая предусматривает налоговые, экономические и организационные мероприятия", - говорится в сообщении.

В НСЖУ отмечают, что варианты антикризисной поддержки СМИ и журналистов уже реализуются в различных странах - Литве, Канаде, Бельгии, Италии. В Украине же до сих пор не решен даже вопрос с разрешением на работу точек розничной продажи прессы.

82% украинских редакций столкнулись с экономическими трудностями, в частности, с оттоком рекламодателей.

"Медиа вынуждены сворачивать реализацию новых проектов, сокращать объемы производства или прекращать деятельность на время карантина. Начались увольнения сотрудников СМИ, уменьшение заработных плат и получает распространение практика массовых неоплачиваемых отпусков", - отмечают в НСЖУ.

НСЖУ предлагает безотлагательно уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда редакций СМИ:

отменить или снизить вдвое ЕСВ;

отменить налог на доходы физических лиц для официально трудоустроенных работников печатных и онлайн-медиа;

предусмотреть дотации на заработную плату работников редакции в течение карантина или возмещения 40% фонда заработной платы;

ввести налоговые каникулы для печатных медиа до конца 2020 года.

Кроме этого, предлагается установить другие налоговые льготы и продлить их после карантина.

Также в НСЖУ предлагают оформлять государственный или региональный заказ на производство печатных и онлайн СМИ с важной информацией по карантину и преодолению эпидемии в Украине или заказ спецвыпусков, которые оплатит правительство; размещения официальной информации по рекламным тарифам. Такая программа уже активно реализуется в Литве.

НСЖУ подчеркивает необходимость поддержать местные газеты, которые недавно лишились государственной поддержки и предусмотреть для них финансовую помощь в размере 100 000 гривен и предоставить льготные кредиты.

Вариантами поддержки могут быть и снижение стоимости подписки или компенсация почтовых тарифов на доставку прессы.

Среди организационных мероприятий - разрешение работать газетным киоскам в период карантина, разрешение на реализацию газет в аптеках и меры для расширения реализации газет в супермаркетах.

"Критическая ситуация на медиарынке, связанная с экономическим кризисом, прямым образом влияет на информационную безопасность государства и требует немедленного реагирования со стороны власти", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он добавил, что украинские печатные и онлайн-медиа оказались перед угрозой закрытия. Если это произойдет, количество альтернативных источников информации, которыми пользуются украинцы, резко уменьшится.

НСЖУ уже отправил программу антикризисных мер правительству, президенту и в комитеты Верховной Рады.

Ранее "Страна" писала, что Союз журналистов попросил у Кабмина разрешить киоскам прессы работать во время карантина.

Также мы рассказывали, что в Британии работу журналистов признали критически важной во время противостояния коронавирусу, НСЖУ ставит это в пример Украине.