Граница Украины будет открыта примерно спустя месяц после подобного решения в странах Европы.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

Как отметил глава Кабмина, по состоянию на сегодня закрыта не только украинская граница, но и границы соседних государств.

"Сегодня закрыта и Европа, и Соединенные Штаты, а они вошли в это карантинное пике гораздо раньше нас. Например, Италия была впереди нас на месяц", - заявил Шмыгаль.

По его словам, украинские власти будут принимать решение о конце изоляции страны от остального мира, оглядываясь на решения касательно государственных границ в европейских государствах.

"Мы можем наблюдать за европейскими странами, - Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация", - уточнил премьер.

Напомним, что ранее мы разобрали главные тезисы сегодняшнего интервью Дениса Шмыгаля, посвященного выходу Украины из карантина.

Ранее мы писали, что два ближайших года Украине придется жить в условиях карантина разной степени строгости. В зависимости от эпидемической ситуации правительство будет вводить тот или иной режим ограничений.