В столице Российской Федерации - Москве - в среду, 22 апреля 2020 года пошел сильный снег. Погода в Москве в сегодня составляет +3...+6 градусов.

Видео снегопада опубликовали РИА "Новости".

Снег идет в ветрянный день, поэтому за окном у москвичей самая настоящая зимняя метель. Но снег сразу тает, так как температура на улице плюсовая.

Ранее "Страна" писала, что Генландский ледяной щит за последний год потерял рекордные 600 миллиардов тонн льда из-за антициклонов и осадков. Под потерей 600 миллиардов тонн льда подразумевается, что они растаяли и подняли уровень мирового океана на полтора миллиметра.

Также мы рассказывали, что в среду, 22 апреля, в Украине ожидается солнечная погода без осадков.