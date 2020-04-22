Воспользовавшись рекордным мировым падением цен, украинская государственная компания "Укртранснафта" закупила несколько танкеров нефти, чтобы пополнить свои резервы.

Об этом сообщает Еnkorr.

Так, первый танкер Free Spirit с примерно 80-90 тысячами тонн нефти сорта Azeri Light вечером 21 апреля должен был прибыть на морской нефтяной терминал "Пивденный". Сообщается, что судно загрузили еще 13 апреля в турецком порту Кейхан.

Между тем, до конца текущей недели в Украину должен прибыть еще один танкер с нефтью.

Впрочем, ранее "Страна" сообщала, почему такие закупки особой погоды на топливном рынке Украины не сыграют. Во-первых, закуплена нефть была хоть и по уже сниженным, но отнюдь не бросовым ценам, по которым распродавались майский фьючерсы (поставки по таким ценам будут только в мае). Во-вторых, объемы, которые может хранить "Укртранснафта" составляют около 1 миллиона тонн, что не делает погоду на рынке и, в значительной степени, используется компанией для технологических нужд по обеспечению транзита нефти.

Напомним, 20 апреля цена на майские фьючерсы нефти WTI достигла к концу торгов минус 37,6 долларов за баррель, впервые в истории став отрицательной. После этого, 21 апреля, цена американской нефти на мировых биржах вышла из отрицательной зоны.

Также мы писали, что цена на нефть эталонной марки Brent утром 22 апреля рухнула на мировых площадках до $15,99 впервые с 1999 года.