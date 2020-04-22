Президент Украины Владимир Зеленский, который поручил Кабмину разработать план выхода из карантина, несколько раз сдавал ПЦР-тесты на коронавирус. Часть работников его Офиса ушла на самоизоляцию.

Об этом глава государства рассказал "BBC. Украина".

"Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, - очень сузился... Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные", - рассказал Зеленский.

По его словам, некоторые сотрудники Офиса президента на данный момент находятся на карантине. Также все, кто заходит в здание президентской администрации проходят температурный скрининг. Тестами на наличие Covid-19 обеспечены работники ОП.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине зафиксировано уже 6 592 случая заражения коронавирусом Covid-19. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Стоит отметить, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как в мире и Украине сражаются с Covid-19.