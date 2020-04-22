В Украине из-за второго этапа медицинской реформы многие больницы оказываются в условиях недофинансирования, что, в свою очередь, приводит к увольнению врачей.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"В связи со стартом второго этапа реформы здравоохранения, все наши учреждения здравоохранения - городские, районные, областные больницы - перешли на другую систему финансирования. То есть финансируются через Национальную службу здоровья Украины по договорам за конкретные медицинские услуги... Из более чем 1 600 договоров, заключенных с медицинскими учреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Они в 2020 году получат меньше денег, чем это было в 2019 году. И это уменьшение - от 10 до 50%", - сообщил Степанов.

По его словам, к примеру, в Запорожье областной Центр экстренной медицинской помощи - "скорая помощь" - недополучит в 2020 году 67 миллионов гривен.

"Последствия такого недофинансирования, по прогнозам руководства департамента охраны здоровья Запорожской области, - это сокращение бригад "скорой помощи" со 154 до 110. То есть будут уволены люди, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что большое количество людей, которые звонят в "103", будут большее количество времени ожидать прибытия "скорой помощи", - сообщил глава Минздрава.

По его словам, в зоне особенного риска недостаточного финансирования находятся противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медпомощь. Поэтому он поручил департаментам здравоохранения подать в Минздрав полные планы "оптимизации сферы", чтобы сравнить с данными, полученными в ходе аудита системы.

"Сокращение медиков является главным риском имплементации второго этапа медреформы", - сказал Максим Степанов.

Степанов о медреформе - с 02:35

Напомним, 1 апреля начался второй этап медреформы. "Страна" разбиралась, что это значит для пациентов и врачей.

Также мы писали, что глава Минздрава Степанов рассказал об аудите всей системы здравоохранения Украины и сообщил о тревожных сигналах.