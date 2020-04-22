За последние сутки в Кировоградской области, где Covid-19 был подтвержден уже у 251 человека, от коронавируса умерли 13 пациентов. Среди них - двое медиков.

Об этом в среду, 22 апреля, рассказала главный санитарный врач региона Надежда Оперчук, как передает УНН.

"Мы имеем 13 человек, умерших от осложнений коронавирусной инфекции. Это пожилые люди, более чем 70-88 лет, одна из них была ВИЧ-инфицированной. К сожалению, имеем два летальных исхода и среди медицинских работников в Кропивницком", - сказала Надежда Оперчук.

Cтоит отметить, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине зафиксировано уже 6 592 случаея заражения коронавирусом Covid-19.