Кабинет министров Украины работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, чтобы украинцы могли зарабатывать во время карантина. Предполагается, что это будут вакансии в социальной, бюджетной и коммунальной сферах.

При этом зарплаты на такой работе будут очень небольшими - в пределах 6 000-8 000 гривен.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"...Те 500 тысяч рабочих мест, которые я упоминал, которые мы хотим создать, они очень простые и в то же время они дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений. То есть зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства. Работать в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной, или в сферах с небольшой заработной платой, но продержаться. И это будет очень большое количество рабочих мест", - сказал премьер.

По его словам, правительство планирует также создать рабочие места в "Большой стройке". Переговоры ведутся с автодорожными компаниями и ассоциацией автодорожных строителей. В этом году, по данным Шмыгаля, на дороги выделен хороший ресурс. Поэтому правительство рассчитывает на новые рабочие места в предприятиях, которые занимаются строительством, и в сопутствующих бизнесах, которые их обеспечивают.

"Там мы тоже видим хороший потенциал. По нашим расчетам, это около 170 тысяч рабочих мест только в сфере дорожного строительства, которое будет уже в этом году. Конечно, там уже много людей работает, но, по расчетам дорожников, при вложении 80 миллиардов гривен в эту сферу – это дополнительно 20 тысяч дополнительных основных рабочих мест. Это только в этой сфере, а еще около 150 тысяч сопутствующих", - сказал глава правительства.

Так, по словам Дениса Шмыгаля, сейчас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не просто в этом году, а уже в ближайшие месяц-полтора.

"... Я еще раз вернусь к тому большому количеству рабочих мест. Недорогих. Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен. То есть это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Во-первых, мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест", - сказал Шмыгаль.

Напомним, по словам Шмыгаля, в Украине во время карантина, введенного для борьбы с коронавирусом, без работы остались около 2 миллионов граждан. При этом официально нетрудоустроенными считаются 400 000 украинцев.

Также мы писали, что, по данным главы правительства, карантин в Украине может продлиться два года, будет три вида ограничений.