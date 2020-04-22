В то время как в Житомирской области ситуация с пожарами постепенно нормализуется, в Чернобыльской зоне начали тлеть торфяники. Тем не менее спасатели не зафиксировали открытого огня в Зоне отчуждения.

Об этом в среду, 22 апреля, рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Так, по состоянию на 07:00 в Чернобыльской зоне спасатели тушат пожары на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. При этом основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках уже пройденных огнем.

Стоит отметить, что сухая погода в регионе существенно усложняет процесс тушения возгораний. По этой причине пожарным приходится ежедневно выезжать десятки раз для тушения травы и очагов тления торфа.

По данным спасателей, угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.

К тушению пожаров привлечено 1 202 человека и 279 единиц техники, из них от ГСЧС 1 068 человек и 237 единиц техники (в том числе 3 вертолета).

Напомним, что недавно в ГСЧС показали, где и как живут спасатели, которые тушат пожар в Чернобыльской зоне.

Ранее мы писали, экс-руководитель ГосЧС Сергей Бочковский рассказывал "Стране", что спасателей, которые работали над тушением пожаров в Чернобыльской зоне, не сразу обеспечили едой, водой и средствами защиты.