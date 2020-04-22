Два ближайших года Украине придется жить в условиях карантина разной степени строгости. В зависимости от эпидемической ситуации правительство будет вводить тот или иной режим ограничений.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 000 безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллионов людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица", - заявил глава украинского правительства.

При этом Шмыгаль отметил, что в условиях карантина разной степени строгости жителям Украины придется прожить следующие два года. В связи с этим в Кабмине определили три режима ограничений - красный, оранжевый и желтый.

"Желтый - когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли, и работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый - это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализуем и закрываем. Красный - это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас", - отметил премьер.

Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов предлагает продлить карантин до 12 мая, но разрешить гулять в парках. Этот вопрос сегодня, 22 апреля, будет обсуждать Кабмин.

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