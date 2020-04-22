Новая волна коронавирусной инфекции в США придется на грядущую зиму и будет гораздо опаснее нынешней. Ученые ожидают, что к эпидемии SARS-CoV-2 добавится эпидемия гриппа в стране.

Об этом рассказал директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд в интервью изданию The Washington Post.

"Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет на самом деле даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли. У нас будет эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса одновременно", - заявил исследователь.

Редфилд подчеркнул, что две вспышки ОРВИ в стране повлекут за собой существенную нагрузку на систему здравоохранения США. Ученый отметил, что от коронавируса в стране умерли уже 42 000 человек. Активное распространение Covid-19 привело к возникновению дефицита аппаратов ИВЛ, тестовых наборов и защитного снаряжения для медиков.

По словам Редфилда федеральные и государственные чиновники должны использовать ближайшие месяцы, чтобы подготовиться к будущей атаке. Исследователь считает, что несмотря на стремление властей снять карантинные ограничения в ближайшее время, власти должны акцентировать внимание американцев на важности социального дистанциирования. Также нужно значительно расширить способность страны идентифицировать зараженных с помощью тестирования и находить всех контактных лиц, чтобы локальные вспышки не стали масштабными.

Редфилд считает, что за лето работники здравоохранения США должны убедить американцев задуматься о важности прививки от гриппа. Таким образом можно будет свести к минимуму количество людей, госпитализированных из-за гриппа. По словам ученого, прививка от гриппа "может позволить больничной койке быть доступной для вашей матери или бабушки, которая может заразится коронавирусом".

По состоянию на среду, 22 апреля, в США выявлено 819 175 случаев заражения коронавирусом, 45 343 инфицированных умерли. В то же время 82 973 зараженных лиц выздоровели.

Ранее мы писали, что в американском штате Кентукки увеличился ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом после протестов, которые состоялись на прошлой неделе, где митингующие призвали к отмене введенных карантинных ограничений.

Напомним, что по данным американского Минфина, на восстановление экономики США от последствий эпидемии коронавируса уйдет всего несколько месяцев.