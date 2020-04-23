В мире задумываются о том, чтобы создать для людей, которые не больны коронавирусом, особые условия жизни. И особенно для тех, кто вылечился от него.

Обладателям справок об отстутствии covid-19 обещают разрешить не соблюдать карантин. Есть информация и о других преимуществах. Например, им могут разрешать работать в авиакомпаниях, отелях, сфере услуг во время пандемии, которая может продлиться еще год или два - пока не изобретут вакцину.

В перспективе документ об отсутствии covid-19 могут требовать у туристов при пересечении границы, у пассажиров авиарейсов.

Есть и более продвинутые идеи - выдавать "паспорта иммунитета". То есть документ, что в крови человека есть антитела к covid-19. Для многих этот документ может стать пропуском в "нормальную жизнь" во время пандемий. Грубо говоря - появится каста "избранных", которым будут доступны путешествия и определенные профессии.

При этом отсутствие антител, а значит, и такого документа, не говорит о том, что человек болен. Их нет у неинфицированных людей, а также у некоторых вылечившихся.

Разбирались, чем может обернуться внедрение и справок, и "паспортов".

Туризм по справке

В некоторых странах уже задумались о том, чтобы заселять в отели только постояльцев со справкой об отсутствии Covid-19.

В Испании ассоциация отельеров в Мадриде рассматривает внедрение сертификата "Отели без коронавируса", который будут выдавать, если персонал заведения и его посетители не заражены.

А в Пекине такие ограничения уже действуют с 12 апреля. Постояльцы должны предъявить справку об отсутствии коронавируса. При этом она должна быть выдана не ранее чем за неделю до заселения. Чтобы избежать фальсификации сертификатов, в них указывают специальный код.

Эксперты Deutsche Bank в ФРГ высказали мнение, что такие справки могли бы стать пропуском для туристов. А тем, у кого их нет, можно было бы обязать проходить 14-дневную самоизоляцию по прибытии.

То есть наличие или отсутствие вируса может оказать влияние на свободу передвижения.

Об обязательных анализах для всех пассажиров задумались авиаперевозчики. Например, компания Emirates уже начала делать экспресс-тесты прямо в аэропорту. Их результат становится известен через 10 минут. То есть на борт будут брать только обладателей хороших тестов.

"Имунный паспорт"

Но есть и более серьезные предложения - выделить людей, которые уже переболели коронавирусом и имеют к нему иммунитет.

Британская компания Bizagi создала приложение CoronaPass, в котором пользователи смогут хранить данные о наличии иммунитета к коронавирусу.

В компании заявили, что власти смогут сканировать QR-код человека, что позволит ему передвигаться без ограничений. Будет ли это внедрено в Британии повсеместно, власти пока не сообщают.

Подобные справки могут повлиять и на работу. Например, в Чили, уже сообщили, что обладателям карт выписки разрешат вернуться к работе в частном секторе.

Судя, по сообщениям из Испании и Китая, на работу в отели также собираются брать по такому "паспорту иммунитета". Тоже самое может быть и в авиакомпаниях.

Что это за тесты - на иммунитет к Covid-19

Тесты на иммунитет к Covid-19 делают на основе иммуноферментного анализа (ИФА-тесты). Они выявляют антитела к вирусу в плазме крови. После встречи с возбудителем иммунитет вырабатывает особые белковые молекулы - антитела. Они запоминают чужеродные частицы вируса и в следующий раз при попадании в организм узнают их и могут нейтрализовать либо сразу мобилизовать иммунную систему, не допустив размножения.

Похожие тесты делают и при проверке иммунитета к другим заболеваниям. Например, такой анализ нужно сдать, чтобы выяснить, нужно ли делать повторную прививку от кори взрослому человеку, если ее делали в детстве. Если тест отрицательный (антител не выявлено), или их меньше установленного значения, значит, иммунитета к кори нет и необходимо сделать вакцину повторно.

То есть антитела к конкретному возбудителю в организме могут находиться в двух случаях: человек переболел либо ему была сделана вакцина (тоже встреча иммунитета с возбудителем, но в ослабленной, безопасной форме). Они показывают, что организм защищен.

ИФА-тесты в принципе похожи на экспресс-тесты, которые также выявляют антитела в организме. Но "быстрые тесты" позволяли находить только зараженных людей с вирусом в активной стадии, но не переболевших.

Новые тесты на иммунитет позволяют ретроспективно выявлять тех, кто уже переболел, даже, если это происходило бессимптомно. На основании результатов таких анализов и предлагают вводить так называемые "паспорта иммунитета", то есть справки, подтверждающие, что теоретически человек уже переболел, значит не заразится.

Где их уже делают

Самые массовые тесты на иммунитет проводят в Китае.

Тесты на наличие антител к Covid-19 проводят и в Великобритании. Правда, треть результатов там оказались некорректными. Несмотря на это в Лондоне изучают возможность внедрения так называемых "паспортов иммунитета".

На этой неделе тесты на иммунитет начали проводить в итальянской Ломбардии. В первую очередь их делают медработникам. Там также рассматривают возможность выдачи спецсправок, чтобы к нормальной жизни вернулись те, кто уже защищен от коронавируса.

В Германии жителям собираются разослать несколько сотен тысяч наборов для тестирования на антитела на дому. Теоретически это позволит выяснить, какой процент жителей может возвращаться к нормальной жизни, а кому еще нужно соблюдать карантин.

Но если остальные страны пока только присматриваются к такой возможности, в Чили уже начали выдавать "паспорта иммунитета" излечившимся от Covid-19. Их называют картами выписки и оформляют по желанию - после заявки переболевшим коронавирусом. Карты выдают тем, у кого анализ показал наличие антител, а симптомы не проявлялись в течение последних 14 дней.

Украина также будет тестировать на иммунитет к Covid-19. Тесты отечественного производства Минздрав планирует распределить по разным городам, чтобы выяснить картину и понять, выработался ли коллективный иммунитет. Главный санитарный врач Виктор Ляшко, заявлял, что тесты на наличие иммунитета могут стать одним из вариантов выхода из карантина.

Критика "паспортов иммунитета"

Многие ученые ставят под сомнение целесообразность введения "паспортов иммунитета", ведь до сих пор точно не известно, как долго полученный иммунитет защищает переболевших и вырабатывается ли он у всех.

Так, профессор Питер Опеншоу из британской правительственной группы по новым угрозам от респираторных вирусов, заявил, что из-за того, что пока не выяснили, как долго действует иммунитет после Covid-19, "иммунные паспорта" стоит сделать временной мерой, а люди, получившие такой документ, должны быть под постоянным наблюдением.

Руководитель лаборатории по обнаружению патогенов в Институте Пастера Марк Элуа также сообщал, что поскольку Sars-Cov-2 является совершенно новым вирусом, пока неясно, получат ли иммунитет все инфицированные, особенно те, у кого не было симптомов.

В Фуданьском университете в Шанхае исследовали сыворотку крови у 175 выздоравливающих. На базе этой небольшой выборки выяснилось, что у большинства антитела к Covid-19 вырабатывались через 10-15 дней после появления симптомов. Но у трети из них уровень антител был низким, а у 10 пациентов их не обнаружили совсем, хотя они вышли из больницы вылеченными.

В связи с этим ученые не исключают, что противодействовать повторному заражению могут и другие моменты иммунного ответа. То есть наличие антител - не единственный знак того, что иммунитет есть. А их отсутствие не означает, что организм не сможет защититься в случае повторного заражения, поскольку как правило, встреча с вирусом вызывает реакцию иммунной памяти.

Под вопросом и качество разработанных тестов, с чем уже столкнулись в Великобритании. Такие тесты должны быть крайне чувствительными и определять только новый коронавирус и не реагировать на антитела, защищающие от других коронавирусных инфекций, ведь в крови человека также могут быть антитела для защиты от гриппа из группы коронавирусов.

Еще один довод против повальной выдачи "паспортов иммунитета" и ограничений передвижения в связи с этим - в том, что это уменьшит шансы на приобретение коллективного иммунитета.

Также есть и социально-этические вопросы. Появились опасения, что появится черный рынок таких удостоверений. А обладатели "иммунных паспортов" получат преимущества во всех сферах, например, смогут устроиться на престижную работу и передвигаться без ограничений. Если это произойдет, то не исключено, что ради "корочки" переболеть коронавирусом многие захотят намеренно.

Напомним, что ранее мы писали, можно ли заразиться Covid-19 повторно.