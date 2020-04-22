По состоянию на утро среды, 22 апреля, в Вооруженных силах Украины зафиксировали уже 43 случая инфицирования коронавирусом. Из них четыре - в течение прошлых суток.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Из 43 военных, которые заболели Covid-19, четыре человека выздоровели, двое умерли. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 289 военнослужащих. У 140 человек изоляция завершается в ближайшие 3 суток.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни Covid-19. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (Военно-медицинский Клинический Центр Южного региона - 1 работник ВС Украины, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий), в Винницкой и Закарпатской областях - по одному военнослужащему лечатся дома под наблюдением медицинской службы", - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 592 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в мире в связи с пандемией коронавируса 22 апреля: Украину начнут выводить из карантина после майских, Россия по смертям на втором месте после США.