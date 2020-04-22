Карантин в Украине могут начать ослаблять с 12 мая. При этом нужно готовиться к тому, что коронавирус будет возвращаться волнообразно, и вся история с ним затянется минимум на два года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью РБК-Украина.

Приводим главные тезисы премьера о том, что будет с карантином в стране.

Карантин продлят до 11 мая

Шмыгаль заявил, что в нынешнем виде карантин продлят до конца майских праздников + несколько дней сверху. Поскольку ученые ожидают еще как минимум двух пиков коронавируса - в конце апреля и в первую неделю мая (с 3 до 8 числа).

"Мы не знаем, насколько они (пики - Ред.) будут мощными. Но это те прогнозы, которые НАН делает расчетным методом, при прочих неизменных условиях. То есть при таких условиях, которые имеем сейчас. Поэтому на заседании Кабмина, основываясь на этих расчетах, мы продлим карантин, как минимум до 11 мая", - заявил премьер.

"Мы рассматриваем 11 мая как такой желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме", - уточнил Шмыгаль.

При этом он считает, что в целом Украина и мир будут так или иначе испытывать ограничения на протяжении ближайших двух лет.

"В условиях борьбы с коронавирусом. ВОЗ предполагает, и мы с этим согласны, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае месяце закончился карантин и мы все вышли и все забыли.

Все страны, которые успешно преодолели первый пик заболеваемости, сегодня стоят на пороге следующих пиков, в том числе в Китае есть повторные волны. И в других странах, которые вроде как первую волну прошли и вроде уже ее преодолели, сегодня уже наблюдают за началом второй волны заболеваемости. Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и что все в порядке, нет. Нужно учиться жить в новых условиях", - предупредил Шмыгаль.

Как будут смягчать карантин

Глава Кабмина предположил, что с продлением карантина смягчат отдельные его положения.

"Например, планируем смягчить условия обязательной обсервации. Возможно, будут еще две-три сферы, в которых мы рассмотрим смягчение карантинных мер", - заявил Шмыгаль, но какие это сферы - не уточнил. Заявив только, что это точно не метро.

При этом позже, отвечая на другой вопрос, премьер представил гипотетическую ситуацию, что открыть бары и рестораны в Украине можно будет лишь в июле.

Так, говоря о кредитной программе для бизнеса, которая разрабатывается правительством, Шмыгаль сказал: "Если с 15 июля откроются заведения типа баров и ресторанов, то предприниматель, зная это, может брать кредит, готовиться, наполнять его товаром и 15 июля его открывать".

То есть не исключено, что сферу ресторанного бизнеса действительно планируют запускать лишь в середине лета.

Также премьер рассказал, как будут разблокировать работу транспорта - если будет принято такое решение.

"Транспорт, скорее всего, будет запускаться поэтапно. То есть сначала – облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугородному, потом – к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок", - описал процесс Шмыгаль.

Сколько людей потеряли работу

Премьер-министр привел ряд цифр, которые дают представление о том, сколько народу в Украине сейчас сидит без заработков.

"Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллиона людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица", - заявил он.

В другом отрывке Шмыгаль привел новые цифры - за период карантина в Украину вернулись около двух миллионов заробитчан. Неясно, учтены ли они в подсчетах, которые приводили выше по безработным. Но очевидно, что эти люди также в Украине работы не имеют.

То есть при неблагоприятном раскладе, безработных не два, а как минимум четыре миллиона.

К тому же Шмыгаль признал, что еще несколько миллионов человек были трудоустроены неофициально и многие из них лишились доходов, что не попало, разумеется, в статистику.

А значит, реальная картина по безработице еще более неприглядная.

Что предлагается людям, потерявшим работу?

Премьер прокомментировал заявление ЕС, что он примет украинских гастарбайтеров для уборки урожая. Шмыгаль заявил, что переговоров со странами Евросоюза об организации перевозок украинцев на сезонные работы не проводилось.

"Переговоров о том, чтобы вывезти куда-то людей на работы, мы не вели и не ведем. Ни на официальном, ни на неофициальном уровне. Даже на уровне между частными компаниями мне не известно о таком", - сказал глава Кабмина, уточнив, что "в Украине также полно работы".

Правда, судя из его слов, эта работа - в основном низкоквалифицированная, чтобы просто не умереть с голоду.

"Это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Во-первых, мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. Идея такая", - развил мысль Шмыгаль.

Также глава правительства анонсировал большое количество рабочих мест на дорожном строительстве.

По его словам, за такую работу человек сможет получать от 6 до 8 тысяч гривен в месяц. "Для того, чтобы питаться, достаточно", - сказал премьер.

Чем компенсируют деньги от мигрантов

Шмыгаль также ответил на вопрос, как Украина переживет остановку переводов от заробитчан - 12 миллиардов долларов за год.

"Часть из тех людей так и осталась работать за рубежом, и этот денежный поток существенно уменьшится, возможно, в два раза, но он не пропадет", - считает премьер.

Также, по его мнению, этим летом украинцы не поедут отдыхать за границу, поэтому деньги из страны вывозить не будут.

"По нашим подсчетам, до 5 миллиардов долларов не уедет из Украины в Турцию, Египет и так далее во время летнего туристического сезона. Поэтому такой естественный компенсатор работает сам собой", - сказал глава Кабмина.