Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий за год получил более двух миллионов гривен зарплаты.

Об этом гласят данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, как передают "Украинские Новости".

Сообщается, что глава САП задекларировал около 190 000 гривен средней ежемесячной зарплаты. В годовом измерении зарплата Холодницкого составила 2 288 539 гривен. На его счету в банке числится 87 000 гривен, 22 000 долларов и 8 400 евро. При этом наличными у него хранится 205 000 долларов, 70 000 гривен и 34 000 евро.

Также чиновник одолжил третьим лицам 4 000 долларов и 614 000 гривен. В декларации прокурора также указан туристический отдых за 142 000 гривен.

Кроме того Холодницкий в 2019 году купил телевизор за 112 000 гривен. Ранее он задекларировал автомобиль Volkswagen Touareg 2013 года выпуска, который купил в 2016 году за 900 000 гривен. Также прокурор владеет 2 земельными участками площадью 0,1 га и 0,12 га, квартирой в Вишневом Киевской области (61,1 кв. м) и арендует комнату в общежитии в Вишневом (18 кв. м).

В прошлом году Холодницкий купил земельный участок 0,12 га в Хотяновке Киевской области за 306 000 гривен. Также в 2019 году он начал снимать квартиру (82 кв. м) в Софиевской Борщаговке Киевской области у Юлии Бойко и Сергея Федоренко. Еще прокурор арендует гараж в Софиевской Борщаговке.

Напомним, что за январь чиновник получил 205 775 гривен.

Ранее мы писали, что заработная плата Назара Холодницкого, заместителя генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы специализированной антикоррупционной прокуратуры (СП) за март составила 181 612 гривен.