С пятницы 24 апреля и по 26 апреля в сети пройдет масштабный музыкальный онлайн-фестиваль Play On Fest, в котором примут участие Korn, Green Day, Slipknot и многие другие артисты. Собранные благодаря этому шоу средства потратят на борьбу с коронавирусом.

Анонс мероприятия обнародован в YouTube.

Так, помимо Korn, Green Day и Slipknot, в мероприятии поучаствуют такие мировые звезды, как Twenty One Pilots, Panic! At The Disco, Paramore, Coldplay, Бруно Марс, Карди Би, Эд Ширан. За три дня зрителям покажут записанные ранее уникальные выступления артистов.

Трансляция концертов начнется в пятницу 24 апреля, в 12:00, и закончится 26 апреля. Всю серию шоу можно посмотреть на канале Songkick в YouTube. Мероприятие подходит под девизом: "Музыку не отменили".

Warner Music Group уже запустила предварительную продажу эксклюзивной продукции Play On Fest, а вся выручка пойдет в фонд "Covid-19 Solidarity Response Fund", который помогает Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, фестиваль Burning Man в США отменили из-за коронавируса. Он переехал из пустыни в виртуальное пространство.