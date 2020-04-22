В Ровенской области житель Старого Села предложил полицейским вместе отпраздновать Пасху. Получив отказ он попытался сжечь их служебный автомобиль. Один правоохранитель при этом получил ожог ноги.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.

Сообщается, что во вторник, 21 апреля, около 11:40 к отделению полиции на Opel Frontera с иностранными номерами приехал местный житель. По словам правоохранителей, он предложил им уехать праздновать Пасху вместе, однако получил отказ и уехал.

Спустя 20 минут мужчина вернулся в состоянии алкогольного опьянения и принялся обзывать правоохранителей, а также угрожать им физической расправой. На помощь он позвал своих знакомых, пожаловавшись им на задержание полицейскими, которого не было.

"Через несколько минут к полицейской станции приехало еще три человека на автомобиле. Они начали толкать двух сотрудников полиции, которые несли там службу, срывать с них защитные маски и пытались затеять драку", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция Украины

В это время зачинщик перепалки облил бензином из пластиковой бутылки полицейский автомобиль. Впоследствии поджег авто, а бутылку с бензином бросил на землю.

"Чтобы избежать уничтожения имущества, полицейский сумел отбросить ногой бутылку, в результате чего получил ожоги кожи ноги. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Возгорание служебного транспортного средства, в результате чего повреждена крыша служебного авто и частично капот полицейские потушили самостоятельно", - добавили в пресс-службе полиции.

Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия, правоохранители устанавливают их местоположение. По факту умышленного повреждения имущества работника правоохранительного органа, совершенного путем поджога, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 347 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа). Вопрос квалификации иных действий решается.

Напомним, что недавно в Киевской области две школьницы избили 17-летнюю жительницу поселка Коцюбинское. Конфликт случился из-за того, что девушки не поделили парня.

Ранее мы писали, что бывший инспектор колонии избил свою мать и, чтобы не платить штраф, попытался дать полицейским взятку в размере 500 грн. Дело направили в суд после расследования в ГБР.