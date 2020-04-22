Мэр Днепра Борис Филатов заявил о резком росте числа зараженных коронавирусом в городе. За последние сутки в Днепре вирус обнаружили еще у 20 человек.

Об этом градоначальник написала в своем Facebook.

"Дороги земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, произошла конкретная вспышка Covid-19.

За последние сутки + 20. Было по одному-два в сутки, а теперь + 20...

Отдельное заявление со всеми подробностями будет после сессии городского совета приблизительно в 12-30.



Карантин соблюдайте. Я ж ору постоянно в пустоту", - написал Борис Филатов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре после угроз мэра Филатова перекопали вход в церковь.

Так же мы рассказывали, что в Днепре гендиректор больницы объявила голодовку из-за отсутствия денег на зарплаты медикам.