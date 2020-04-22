На фоне "коронавирусной войны" США и Китая лидеры ряда западных стран также стали обращаться к Пекину с вопросами о том, откуда взялся Covid-19 и что стало причиной эпидемии. В частности, во Франции китайского посла в Париже вызывали в МИД. Непосредственной причиной этого послужила публикация на сайте китайского посольства во Франции, где подвергались жесткой критике попытки Запада переложить ответственность за коронавирус на Китай.

Об этом пишет Rfi.

Сообщается, что в интервью газете Le Monde глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан много внимания уделил Китаю. Так, оно начинается с вопроса: "Посол Китая Лу Шай был вызван в МИД Франции из-за признанных недопустимыми публикаций об ответе Запада на Covid-19. Речь идет об отдельном случае или о демонстрации того, что китайская дипломатия в целом стала более агрессивной?".

Глава французской дипломатии ушел от прямого ответа, он заявил, что после начала кризиса четыре раза разговаривал "с китайским коллегой", с которым поддерживает "отношения диалога и сотрудничества".

Но также сказал: "У нас есть принципы. Я не могу смириться с тем, чтобы персонал наших Ehpad (домов престарелых - Ред.) был оклеветан кем бы то ни было, включая посольство Китая. Я дал этот понять".

"Дал понять" французский министр китайскому послу 14 апреля, а "клевета" появилась в статье, размещенной 12 апреля на сайте посольства Китая в Париже с заголовком "Восстановить подвергнутые искажению факты. Наблюдения китайского дипломата в Париже".

"Запад упустил время, несмотря на предупреждения Китая"

"Дипломат в Париже" (имя не названо) начинает статью с информационного повода: "снятие карантина в Ухане (8 апреля) демонстрирует, что Китай вышел победителем в битве с эпидемией коронавируса".

В то же время, хоть Китай и победил, "эпидемия продолжает свою безумную гонку" по всему остальному миру, так что следует говорить "скорее о промежуточной победе". И поэтому главное желание Китая состоит в том, чтобы весь мир, объединив усилия, как можно скорее "разбил нашего общего врага".

"Однако в то время, когда весь мир мобилизуется на борьбу с вирусом, СМИ, эксперты и политики "некоторых западных стран, похоже, больше заинтересованы в том, чтобы клеветать, клеймить и нападать на Китай, чем думать о том, как сдержать эпидемию, - говорится в статье. - Победа Китая вызывает горечь у этих клеветников. И они при помощи сфабрикованных тезисов о том, что Китай запоздал с реакцией и скрыл правду, представляют его как главного виновника пандемии".

А между тем Китай, как пишет дипломат, еще 30 декабря предупредил мир о случаях неизвестной пневмонии, а начиная с 3 января регулярно информировал ВОЗ о распространении вируса (кстати, и ВОЗ работала прекрасно и зря некоторые призывают лишить ее финансирования). 23 января, в момент закрытия Уханя, в Китае было более 800 заболевших и только 9 — за границей. И только через месяц эпидемия началась в Европе и в Соединенных Штатах. Вывод: "Запад упустил время".

В то время как Китай, не пожалев ни денег, ни сил, всего за два месяца победил эпидемию, на Западе политики, как говорится в статье, "бросали своих граждан одних перед лицом массового вирусного уничтожения, утаивали друг от друга медицинские принадлежности, перепродавали частным структурам оборудование, приобретенное на государственные деньги, а медицинские работники EHPAD коллективно дезертировали, оставляя своих пансионеров умирать от голода и болезней. И несмотря на это, западные элиты, по вине которых эпидемия стала неконтролируемой, сегодня не имеют проблем с совестью и ничто не тревожит их сон. А западные СМИ и эксперты не слишком-то расследуют эти ошибки, сосредоточившись на Китае".

Автор статьи сравнил поведение западной элиты с рефлексами каракатицы: "Когда каракатица в опасности, она плюется чернилами, чтобы, очернив воду, воспользоваться этим и скрыться".

Реакция МИД Франции

После выхода этой статьи глава МИД Франции Ле Дриан выпустил коммюнике: "...Некоторые публичные заявления представителей посольства Китая во Франции не соответствуют качеству отношений между двумя странами, отношений доверия и дружбы, которые президент (французской) Республики поддерживает с председателем Си Цзиньпином…".

"Я ясно выразил свое неодобрение послу КНР, вызвав его в МИД сегодня утром, 14 апреля", - заявил Ле Дриан.

Затем, как сообщает AFP, китайское посольство в Париже объяснило, что имело в виду не французские дома престарелых, а испанские. А под статьей на сайте посольства появилась сноска: "Выражение „EHPAD“ в нашем тексте не относится к Франции. Это общий термин, который означает медицинские дома престарелых в мире" (хотя "Ehpad" — чисто французская аббревиатура: Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes — Ред.)

15 апреля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на брифинге: Пекин никогда не утверждал, что Франция неэффективно борется с COVID-19, "более того, мы понимаем все, что чувствуют французы, столкнувшись с тяжелой эпидемие". Это заявление "позволило снять недопонимание", — рассказал позднее в интервью Le Monde глава МИД Франции: "Мы хотим, чтобы нас уважали, как и Китай хочет быть уважаемым".

Тем не менее, Чжао Лицзянь указал пальцем "на некоторые СМИ, так называемых экспертов и политиков западных стран", которые распространяют "ложную информацию".

Уже на следующий день, 16 апреля, появилось заявление еще одного западного политика о Китае — в западном же СМИ. Речь об интервью Эмманюэля Макрона газете Financial Times. Из интервью следует, что президент Франции либо не читал статью о "западной каракатице", либо просто не согласился с выводами.

Макрон сказал FT: учитывая огромную разницу между теми странами, где информация распространяется свободно, и теми, где "правда подавляется", нельзя достоверно утверждать о китайских успехах в борьбе с коронавирусом.

"Учитывая эти различия, и то, что сегодня представляет собой Китай, который я уважаю, давайте не будем настолько наивными, чтобы говорить, что там с этим справились намного лучше. Ясно, что произошли вещи, о которых мы ничего не знаем", — сообщил Макрон.

Президент Франции не стал уточнять, о каких именно "вещах" идет речь.

Но за несколько дней до этого Fox News и Washington Post вышли с материалами, из которых следовало, что вирус мог "утечь" из лаборатории в Ухане.

16 апреля Чжао Лицзянь заявил, ссылаясь на ВОЗ, что подобные утверждения не подкреплены доказательствами.

17 апреля Чжао Лицзянь ответил Макрону, заявив, что полемика о преимуществах разных политических систем в деле управления кризисом бесполезна, и снова призвав мир объединиться в войне с эпидемией.

Примирение

21 апреля китайское официальное информагентство "Синьхуа" опубликовало статью под заголовком: "Комментарий: Пусть солнце истины рассеивает туман лжи".

В статье снова отвергаются все "коронавирусные" обвинения в адрес Пекина. Подчеркивается: "Ложь и очернительство лишь отнимают время, создавая угрозу для еще большего количества жизней".

"Перед лицом самого серьезного кризиса со времен Второй мировой войны, как охарактеризовал его генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, у нас нет иного выбора, как только взяться за руки и преодолеть его вместе", — так заканчивается передовица.

Китайский посол в Париже заявил 20 апреля в интервью BFMTV о том, что "между Францией и Китаем нет кризиса" и "двусторонние отношения — в наилучшем состоянии". Что касается заявлений президента Макрона в интервью газете Financial Times, то его слова "были искажены". "Я не думаю, что у него есть намерение обвинять Китай", — сказал китайский дипломат.

Между тем из Елисейского дворца почти за неделю, что прошла после публикации интервью, не было заявлений об "искажении" слов Макрона.