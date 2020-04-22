После масштабной службы на Пасху в Святогорской лавре, когда в храм пришло много людей, власти решили закрыть Донецкую область на въезд и выезд, что бы локализовать возможную вспышку коронавиурса.

Об этом заявил донецкий губернатор Павел Кириленко во время селекторного совещания с главой Офиса президента Андреем Ермаком, как передает пресс-служба ОПУ.

Павел Кириленко доложил о ситуации в Свято-Успенской Святогорской лавре, где во время пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мероприятий, в частности скопление людей без средств индивидуальной защиты.

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающих на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - сообщил он.

По словам Павла Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты. Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории.

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