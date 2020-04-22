В Украине во время карантина, введенного для борьбы с коронавирусом, без работы остались около 2 миллионов граждан. При этом офицально нетрудоустроенными считаются 400 000 украинцев.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллиона людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица", - заявил глава украинского правительства.

При этом Шмыгаль отметил, что в условиях карантина разной степени строгости жителям Украины придется прожить следующие два года. В связи с этим в Кабмине определили три режима ограничений - красный, оранжевый и желтый.

"Желтый - когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли, и работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый - это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализуем и закрываем. Красный - это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас", - отметил премьер.

Напомним, что в Украине пособие по безработице теперь можно оформить онлайн. Минимальная помощь во время карантина в Украине составит тысячу гривен.

Ранее мы писали, что за месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек, как считают в Торгово-промышленной палате Украины.