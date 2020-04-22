По состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине зафиксировано уже 6 592 случаея заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 20 апреля в стране было 6 125 зараженных человек.

Об этом заявил спикер Минздрава Артем Дехтяренко в эфире судии 1+1. "Данные на утро 22 апреля. Подтверждено 6 592 случая, умерли 174", - заявил Артем Дехтяренко.

По данным ЦОЗ, озвученным в сети на 09.00 22 апреля в Украине 6 592 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 174 летальных, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 349 случаев;

Волынская область - 176 случаев;

Днепропетровская область - 150 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 287 случаев;

Закарпатская область - 218 случаев;

Запорожская область - 141 случай;

Ивано-Франковская область - 589 случаев;

Кировоградская область - 251 случай;

м. Киев - 989 случаев;

Киевская область - 390 случаев;

Львовская область - 274 случая;

Луганская область - 26 случаев;

Николаевская область - 82 случая;

Одесская область - 148 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ровенская область - 353 случая;

Сумская область - 86 случаев;

Тернопольская область - 471 случай;

Харьковская область - 82 случая;

Херсонская область - 72 случая;

Хмельницкая область - 54 случая;

Черновицкая область - 1053 случая;

Черкасская область - 206 случаев;

Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1 117 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 19 649 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как в мире и Украине сражаются с Covid-19.