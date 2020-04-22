Данные на утро 22 апреля. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 592 человек
По состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине зафиксировано уже 6 592 случаея заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 20 апреля в стране было 6 125 зараженных человек.
Об этом заявил спикер Минздрава Артем Дехтяренко в эфире судии 1+1. "Данные на утро 22 апреля. Подтверждено 6 592 случая, умерли 174", - заявил Артем Дехтяренко.
По данным ЦОЗ, озвученным в сети на 09.00 22 апреля в Украине 6 592 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 174 летальных, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 349 случаев;
Волынская область - 176 случаев;
Днепропетровская область - 150 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 287 случаев;
Закарпатская область - 218 случаев;
Запорожская область - 141 случай;
Ивано-Франковская область - 589 случаев;
Кировоградская область - 251 случай;
м. Киев - 989 случаев;
Киевская область - 390 случаев;
Львовская область - 274 случая;
Луганская область - 26 случаев;
Николаевская область - 82 случая;
Одесская область - 148 случаев;
Полтавская область - 116 случаев;
Ровенская область - 353 случая;
Сумская область - 86 случаев;
Тернопольская область - 471 случай;
Харьковская область - 82 случая;
Херсонская область - 72 случая;
Хмельницкая область - 54 случая;
Черновицкая область - 1053 случая;
Черкасская область - 206 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1 117 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 19 649 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как в мире и Украине сражаются с Covid-19.