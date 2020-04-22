Главы МИД стран Европейского Союза сегодня, 22 апреля, обсудят дальнейшее сотрудничество с Украиной в формате видео-конференции. В частности, политики коснутся темы конфликта на Донбассе.

Об этом рассказал высокопоставленный европейский дипломат, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы проведем стратегическую дискуссию в отношении Украины и Восточного партнерства. Есть два вопроса для обсуждения: это конфликт на востоке страны и необходимые реформы, которые должны провести украинское правительство и президент Зеленский", - заявил источник.

Дипломат отметил, что на видео-конференции Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель расскажет о сотрудничестве ЕС с Украиной министрам иностранных дел.

"Наша политика четкая: мы хотим видеть стабильную, мирную, независимую Украину, которая живет в мире со всеми своими соседями, и ее путь приближения к ЕС. Это - наша политика, но есть конфликт на востоке, который мешает Украине в действительно очень продвинутых социальных и политических программах", - отметил чиновник.

По словам источника, Российская Федерация "не помогает" в разрешении вооруженного конфликта на Донбассе.

"Президент Украины Зеленский сделал очень храбрые и политически трудные шаги, чтобы русские подготовились к миру на востоке, но он не получает ответ, который заслужил. Поэтому мы будем обсуждать то, как еще больше поддерживать правительство Украины", - подчеркнул дипломат.

Чиновник подчеркнул, что видео-конференция будет нести неформальный характер и никаких официальных решений на ней принято не будет. При этом, он сказал, что рассмотрение украинского вопроса европейскими дипломатами должно было состояться еще в марте, однако планы изменила пандемия коронавируса.

Источник также заявил о том, что на данный момент в ЕС решается вопрос о предоставлении Украине помощи в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, что ЕС выделит Украине 190 миллионов евро помощи для борьбы с активным распространением вируса в стране.

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