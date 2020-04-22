Будущий кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что хочет видеть Мишель Обаму (супруга 44-о президента Барака Обамы - Ред.) в своей команде и готов предложить ей в случае победы пост вице-президента.

"Я бы принял ее за одно мгновение. Она великолепна. Она знает дорогу. Она действительно хорошая женщина. И я не думаю, что она хочет снова жить возле Белого дома", - заявил Джо Байден, как передает KDKA.

Однако Байден уточнил, что процесс выбора кандидата на пост вице-президента еще не начался.

"Что касается выбора, мы только начинаем... В скором времени мы назовем комитет, который рассмотрит этот вопрос, и начнем изучать историю различных потенциальных кандидатов", - уточнил Байден.

Ранее "Страна" сообщала, что Барак Обама поддержал кандидатуру Джо Байдена на пост президента США.