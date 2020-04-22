Вчера, 21 апреля, УЕФА провел видеоконференцию с национальными ассоциациями, главным итогом которой стали рекомендации футбольных еврочиновников всем странам доиграть все-таки свои чемпионаты.

Однако эти советы прозвучали диссонансом с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая порекомендовала УЕФА отложить проведение всех международных футбольных турниров до конца следующего года. Так, по мнению экспертов ВОЗ, удастся избежать повторных волн заражения Covid-19, передает Placar.

Эти предупреждения прозвучали в ходе специального телесовещания ВОЗ и УЕФА. "Дискуссия была жаркой, конференция, которая должна была продлиться всего один час, шла два с половиной часа и на повышенных тонах", - заявил один из участников совещания.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что УЕФА может возобновить Лигу чемпионов уже 7 августа.

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