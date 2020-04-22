В Одессе, где по Аркадии уже свободно гуляют козы, полиция открыла производство по факту нарушения правил карантина (статья 325 Уголовного кодекса Украины) на знаменитом рынке "Привоз".

Об этом вчера, 21 апреля, сообщил заместитель главы ГУ НП в Одесской области Сергей Махотин, как передает "Радио Свобода".

"В настоящее время по данному факту в Приморском отделе полиции открыто уголовное производство. Сейчас составлена ​​определенное количество протоколов как о нарушении порядка торговли, так и о нарушении порядка карантина", - отметил Махотин.

По его словам, три четверти точек на рынке "Привоз" не работают, остались только несколько павильонов.

Ранее глава полиции Одесской области Олег Бех сообщал, что правоохранители направляли в Одесский городской совет уже четыре письма о необходимости закрыть городские рынки, в том числе "Привоз".

В пресс-службе одесского городского совета сообщили, что не планируют закрывать рынки, поскольку не видят законных оснований это делать.

"Постановление №5 действительно отменили, но оно не давало разрешение на работу рынков, а наоборот, регулировала условия их работы: расстояние, защита и тому подобное. Отмена постановления, наоборот, упростила работу продовольственных рынков", - отметили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что больницу в Подольске Одесской области закрывают на карантин, в город введут части Нацгвардии.