Судя по всему в США начинается грандиозная кампания по подаче исков против Китая из-за пандемии коронавируса. После того как жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ (обвинив организацию в сговоре с Китаем - Ред.), судебную тяжбу уже непосредственно против Пекина начал и штат Миссури.

Власти штата подали иск против Китая и требуют возместить ущерб, чтобы компенсировать "огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения", вызванные пандемией, как сообщает The Hill.

"Covid-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические потрясения и человеческие страдания", - говорится в иске генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта.

"Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе Covid-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия", - так же отметил Эрик Шмитт.

Генпрокурор добавил, что в Миссури воздействие вируса очень реально - тысячи людей были заражены, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются.

Помимо возмещения ущерба, иск Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

"В течение критических недель первой вспышки китайские власти обманывали общественность, скрывали важнейшую информацию, арестовывали осведомителей, отказывались признавать факт передачи вируса от человека к человеку перед лицом растущего числа доказательств, уничтожали важнейшие медицинские исследования, позволяли миллионам людей подвергаться воздействию вируса и даже хранили средства индивидуальной защиты, тем самым вызывая глобальную пандемию, которая была ненужной и предотвратимой", - уверяет Шмитт.

По данным на вторую половину вторника, 21 апреля в штате Миссури было инфицировано около 6 000 человек и 220 умерло.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп намерен отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса.