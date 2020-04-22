В аннексированном Россией Крыму произошло странное ЧП. Здесь, при очень непонятных обстоятельствах пропал замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин.

Он выехал по делам в Краснодарский край, а 25 марта таксист отвез его в Ялту. Спустя пять дней, 30 марта Леонида Ошарина видели там в последний раз. Сохранилась видеозапись, где, вероятно, Ошарин выходит из такси: впрочем, лица его там не видно. Ни в больницах, ни в моргах города чиновника не нашли. Заявления от родственников не поступало: предположительно, близкие хватились пропажи только 18 апреля и позвонили в местную полицию, как передает Telegram-канал Mash.

До назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Ошарин был директором Московского академического театра им. Маяковского, директором театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина, а также руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

Ранее "Страна" сообщала, что россиян "глава" аннексированного Крыма Аксенов призвал россиян не приезжать на полуостров.

Так же мы рассказывали, что Путин запретил владеть землей в Крыму лицам без российского гражданства.