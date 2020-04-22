Не стихающая пандемия коронавируса на планете может привести уже в ближайшем будущем к серьезным проблемам с продовольствием.

Так, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что через несколько месяцев человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба, если вовремя не будут предприняты меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.

Об этом передает пресс-служба ВПП.

Дэвид Бизли отметил, что коронавирус представляет не только серьезную угрозу здоровью людей, но и может стать причиной глобальной гуманитарной катастрофы, когда миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания.

"При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран", - заявил Дэвид Бизли, уточнив, что данная проблема грозит 265 миллионам человек.

В ООН назвали ключевые пункты, которые вызывают серьезное опасение.

Около 265 миллионов человек в странах с низким и средним уровнем дохода будут испытывать острую нехватку продовольствия к концу 2020 года, если не будут приняты быстрые меры.

Большинство людей, страдающих от острой нехватки продовольствия в 2019 году, находились в странах, пострадавших от конфликтов (77 миллионов), изменения климата (34 миллиона) и экономических кризисов (24 миллиона человек).

10 стран с худшим продовольственным кризисом в 2019 году: Йемен, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Венесуэла (Боливарианская Республика), Эфиопия, Южный Судан, Сирия, Судан, Нигерия и Гаити.

В Южном Судане 61 процент населения находился в состоянии продовольственного кризиса (или хуже) в 2019 году. В шести других странах также было не менее 35 процентов населения в состоянии продовольственного кризиса: Судан, Йемен, Центральноафриканская Республика, Зимбабве, Афганистан, Сирийская Арабская Республика и Гаити.

На эти десять стран приходилось 66 процентов от общей численности населения в кризисной ситуации или 88 миллионов человек.

Ведущий экономист ВПП ООН Ариф Хусейн сказал по этому поводу следующее: "Covid-19 потенциально катастрофичен для миллионов, кто уже сталкивался с бедностью. Это сильный удар для миллионов людей, которые зарабfтывают каждодневным трудом. Карантин и глобальный экономический спад уже уничтожили их денежные запасы. Мы должны коллективно действовать сейчас, чтобы смягчить последствия этой глобальной катастрофы".

Ранее "Страна" сообщала, что и в Китае заявляли о вероятности нового мирового продовольственного кризиса из-за коронавируса.